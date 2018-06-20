Депутаты городской думы Екатеринбурга оставили себе платных помощников
20 июня, 06:35Политика
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Екатеринбургские законодатели решили не отказываться от семи оплачиваемых помощников. Соответствующее решение было принято на очередном заседаний городской думы.
Сюжеты: Екатеринбург
На ограничении числа платных помощников настаивала прокуратура, по мнению которой, на вакантные должности депутаты устраивали своих родственников. Законодателям было предложено снизить число помощников до пяти.
19 июня на заседаний городской думы областные чиновники решили не лишать себя семи платных помощников, сообщает «Московский комсомолец Екатеринбург». В ответ прокуратура обещала организовать проверку соблюдения законодательства при приёме на должность помощника депутата.
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