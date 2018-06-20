Владислав Пинаев возглавил представительство «Единой России» в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев пробудет в должности лидера представительства до конференции партии, где выберут нового секретаря. Дата конференции будет определена на политичеком совете «Единой России» в Нижнем Тагиле.

19 июня 2018 года 68% участников конференции представительства «Единой России» на Дальнем Востоке проголосовали за Сергей Носова как за единого кандидата на выборах главы Колымы, которые состоятся 9 сентября 2018 года, сообщает «Областная газета».