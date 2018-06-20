Владислав Пинаев возглавил представительство «Единой России» в Нижнем Тагиле
20 июня, 11:35Политика
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19 июня 2018 года президиум регионального представительства партии «Единая Россия» принял решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева на должность секретаря городского представительства «Единой России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Пинаев пробудет в должности лидера представительства до конференции партии, где выберут нового секретаря. Дата конференции будет определена на политичеком совете «Единой России» в Нижнем Тагиле.
Ранее обязанности секретаря выполнял Сергей Носов. 28 мая 2018 года указом президента России Владимира Путина его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.
19 июня 2018 года 68% участников конференции представительства «Единой России» на Дальнем Востоке проголосовали за Сергей Носова как за единого кандидата на выборах главы Колымы, которые состоятся 9 сентября 2018 года, сообщает «Областная газета».
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