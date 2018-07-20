Блаватник и Вексельберг нарушают правила в рамках иска Лебедева

Спор приобретает всё более ожесточённый характер. Олигархи явно не планируют расставаться с деньгами, а для того, чтобы сохранить свои миллиарды, они готовы на незаконные методы. К такому выводу приходит прокремлёвский политолог Алексей Мухин. В своей колонке в «Новых известиях» он довольно подробно рассказывает об этой истории. Как утверждает Мухин, Вексельберг и Блаватник решили воспользоваться помощью тверских следователей и суда.

В Твери против Лебедева возбудили уголовное дело, которое явно связано с его иском в Нью-Йорке. Московский суд Твери расследует дело компании ТКС, которая задолжала за поставку природного газа. В рамках дела была произведена выемка документов некой фирмы Coral. Причём, суд затребовал документы с Виргинских островов, Кипра и из Ирландии. Самое интересное, что Coral ни по каким формальным и неформальным признакам не связана с ТКС. Зато предприятие фигурирует в рамках судебного дела в Нью-Йорке.

Мухин не сомневается, что речь идёт о давлении на Лебедева при помощи тверского суда. При этом, как подчёркивает кремлёвский политолог, у федеральных властей претензий к инвестору нет. Дело носит исключительно региональный характер.

Мухин проводит параллель с чемпионатом мира по футболу, который совсем недавно завершился в России. Политолог считает, что Вексельберг и Блаватник вполне могут «наиграть» на «красную карточку» в судебном процессе в Нью-Йорке после таких действий. К тому же, как указывает Мухин, имело место запугивание свидетелей.