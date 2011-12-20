Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Валерий Язев не будет занимать должность вице-спикера в Госдуме шестого созыва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Валерий Язев не будет занимать должность вице-спикера в Госдуме шестого созыва

20 декабря 2011, 19:18ПолитикаВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?