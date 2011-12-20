Валерий Язев не будет занимать должность вице-спикера в Госдуме шестого созыва

Так, генеральный совет партии единогласно поддержал кандидатуру Сергея Нарышкина на должность председателя Госдумы. На должность первого вице-спикера Госдумы предложено выдвинуть Александра Жукова, а на должность вице-спикеров - Олега Морозова, Людмилу Швецову и Сергея Неверова.

В результате такой расстановки свердловчанин Валерий Язев теряет свою должность заместителя председателя Госдумы, пишет АПИ. Напомним, Валерий Язев на должность депутата Государственной Думы до этого избирался четыре раза подряд – с 1997 года. В Госдуме он возглавлял Комитет по энергетике, транспорту и связи. В пятом созыве он был избран заместителем председателя Думы.