Развитие малого бизнеса и безопасность жителей стали темами объезда Главой города Ленинского района (ФОТО)

В частности, мэр осмотрел первый в Нижнем Тагиле хостел, расположенный в здании бывшей швейной фабрики. Сергей Носов дал положительную оценку работе предпринимателей, организовавших бюджетную гостиницу.

Туризм является многогранной отраслью, и мы поставили перед собой задачу развивать ее. Данный хостел – демонстрация возможностей малого бизнеса в этой сфере, - сказал Глава города. – Муниципалитет будет оказывать поддержку таким проектам.

Для обеспечения безопасности и комфортного проживания как тагильчан, так и гостей города в Нижнем Тагиле реализуется программа по организации опорных пунктов полиции. В этом году только в Ленинском районе планируется передать стражам порядка 14 опорных пунктов. Один из них недавно открылся на улице Лебяжинская, 19. Муниципалитет отремонтировал полуподвальное помещение, где уже ведут прием два участковых. Здесь располагаются кабинеты инспектора по делам несовершеннолетних и сотрудников патрульной службы.

Начальник отдела полиции № 16, в чьем ведении находится опорный пункт, отметил важность данного события:

В этом районе проживает около 10 тысяч человек, и, открыв здесь опорный пункт, мы сняли большую проблему по обеспечению участкового контроля за данной территорией.