Подавшие неверные декларации свердловские депутаты не будут наказаны

Прокуратура направила в региональный парламент информацию o выявленных несоответствиях в доходах, указанных в декларациях нескольких депутатов. С таким заявлением выступила председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. Она заявила, что указанные комиссией нарушения признаны несущественными для принятия решительных действий.

Там в одной строке указаны сведения, в другой не указаны, а в целом сведения есть. Это говорит о качестве подготовки материалов, не более того заверила Бабушкина.

Ранее была озвучена информация o вопросах к декларациям нескольких депутатов, среди которых были Андрей Жуковский и Армен Карапетян. Один из депутатов, Владимир Смирнов, по постановлению суда будет лишен мандата за сокрытие информации o трех квартирах в собственности, пишет ZNAK.