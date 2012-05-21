Сформирован новый кабинет министров РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о составе и структуре нового правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что кабинет министров на три четверти будет состоять из тех людей, которые появились совсем недавно либо которые войдут в правительство впервые.

Первым вице-премьером России останется Игорь Шувалов, зампредом правительства станет также Владислав Сурков, а заместителями главы правительства назначены Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович и Ольга Голодец. Полномочным представителем президента в СКФО остался Александр Хлопонин, министром финансов продолжит быть Антон Силуанов, а возглавлять Минспорттуризма будет Виталий Мутко.

Новым главой МЧС стал бывший заместитель Сергея Шойгу Владимир Пучков, министром иностранных дел будет Сергей Лавров, а главой Минобороны - Анатолий Сердюков. Министерство транспорта будет возглавлять Максим Соколов, Министерство сельского хозяйства - Николай Федоров, а новым министром связи назначен Николай Никифоров. Минрегиона будет руководить Олег Говорун, Минпромторгом - Денис Мантуров, министром здравоохранения и социального развития стала Вероника Скворцова.