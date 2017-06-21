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Экс-мэр Ревды вновь стал председателем одного из комитетов в мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-мэр Ревды вновь стал председателем одного из комитетов в мэрии Екатеринбурга

21 июня 2017, 09:50Политика
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