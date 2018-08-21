Пинаев подал документы для участия в конкурсе на должность мэра Нижнего Тагила

Комиссия приняла и проверила у Владислава Пинаева все требующиеся документы: паспорт, трудовую книжку, дипломы и другие.

Также врио главы города предоставил комиссии тезисы комплексного развития Нижнего Тагила.

О своей программе развития города я рассказывал уже неоднократно. Иду работать на благо тагильчан, на благо города Нижний Тагил. Планы стоят впереди амбициозные. Их надо выполнять, рассказал Владислав Пинаев.

Для выбора комиссии необходимо не менее двух кандидатов на пост главы города. За две недели работы приемной комиссии, помимо Владислава Пинаева, заявки подали Илья Коровин и еще два претендента, однако их пакеты документов пока не полные.