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Пинаев подал документы для участия в конкурсе на должность мэра Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пинаев подал документы для участия в конкурсе на должность мэра Нижнего Тагила

Сегодня, 10:46Политика
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