Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» введет 1,6 ГВт мощностей к 2027 году

Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» введет 1,6 ГВт мощностей к 2027 году
Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» введет 1,6 ГВт мощностей к 2027 году
Вчера, 23:07ПолитикаФото: pxhere.com
Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе ГК «РОСНАНО» и ПАО «Фортум») участвовал в завершающем этапе отбора инвестпроектов по возведению генерирующих объектов, работа которых базируется на ВИЭ — возобновляемых источниках энергии.

В результате отбора инвестфонд получил право на компенсацию инвестиций в диапазоне 16,9–23,8 млрд рублей ежегодно в течение 15 лет, на протяжении которых действительны договоры о предоставлении мощности (ДПМ) за производство электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС). Об этом возрастает сайт rostovgazeta.ru.

Данные компании свидетельствуют о том, что мощности новых ВЭС в 2025–2027 гг. будут составлять от 430 до 530 МВт в год (в совокупности будет произведен ввод 1,3–1,6 ГВт).

Ожидают, что средняя номинальная стоимость электроэнергии составит в период действия ДПМ от 2600 до 4200 рублей за МВт∙ч. С учетом инфляционных процессов будет определена расчетная стоимость. Кроме того, предполагается дополнительная выручка от поставок зеленой электроэнергии по двусторонним соглашениям.

Группа «РОСНАНО» одной из первых начала развивать отрасль возобновляемой энергетики в России. Группа и ее партнеры реализовали ключевые проекты в солнечной и ветрогенерации. Наработанный опыт по локализации оборудования для возобновляемой энергетики позволяет использовать новые эффективные технологии.

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