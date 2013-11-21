Сергей Носов принял участие в собрании, посвященном 20-летию избирательной системы России

В Нижнем Тагиле за 20 лет прошли 32 избирательных кампании. В избирательном процессе занято свыше 3000 человек. Глава города поблагодарил их за честность, трудолюбие и активную гражданскую позицию. В своем выступлении Сергей Носов подчеркнул:

Хочу вам пожелать, чтобы к 25-летнему юбилею вы подошли с настолько совершенной избирательной системой, которая бы потом сто лет не менялась.

Глава города наградил лучших работников, занятых в организации и проведении выборов почетными грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, из рук председателя региональной избирательной комиссии тагильчане получили награды Губернатора Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, а также почетные знаки Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов». Валерий Чайников отметил, что в Нижнем Тагиле выборы всегда проходят на самом высоком уровне.