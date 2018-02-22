Льготная ипотека и пособия: в тагильской Думе ищут способы привлечения педагогов в ОУ

Начальник управления образования Игорь Юрлов рассказал о том, что каждый год в тагильские школы устраивается порядка 100-110 педагогов, потребность при этом составляет 130-160 учителей. Учитывается и доля педагогов, которые уходят на пенсию – их 2%. Острая нехватка не только студентов, но преподавателей отмечается в педагогическом институте – до 80 человек, хотя пять лет назад в вузе работало 327 преподавателей.