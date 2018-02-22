Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Льготная ипотека и пособия: в тагильской Думе ищут способы привлечения педагогов в ОУ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Льготная ипотека и пособия: в тагильской Думе ищут способы привлечения педагогов в ОУ

22 февраля, 08:30Политика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»