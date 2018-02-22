Льготная ипотека и пособия: в тагильской Думе ищут способы привлечения педагогов в ОУ
В Нижнем Тагиле отмечается серьёзная нехватка кадров во всех образовательных учреждениях. Для привлечения на вакантные места людей может быть разработан комплекс мер: льготная ипотека или предоставление комнаты в общежитии, а также достойные пособия на обзаведение хозяйством.
Проблему, в частности изменение подпрограмму «Кадры», накануне обсудили на заседании комиссии по социальной политике в городской думе.
Начальник управления образования Игорь Юрлов рассказал о том, что каждый год в тагильские школы устраивается порядка 100-110 педагогов, потребность при этом составляет 130-160 учителей. Учитывается и доля педагогов, которые уходят на пенсию – их 2%. Острая нехватка не только студентов, но преподавателей отмечается в педагогическом институте – до 80 человек, хотя пять лет назад в вузе работало 327 преподавателей.
Администрация города озвучила идеи для решения кадровых проблем и передала информацию депутату ЗакСо Владимиру Радаеву. В частности, рассматривается увеличение пособия на хозяйство – от 35 до 100 тысяч рублей, возможность получения льготной ипотеки, либо предоставление комнаты в общежитии.
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