Юрченко назначен, Обельчак уволен: мэр Нижнего Тагила объявил о смене кадров

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил Владимира Юрченко своим заместителем по городскому хозяйству.

Хочу представить вам заместителя главы города по городскому хозяйству. Владимир Юрченко назначен официально моим распоряжением. Прошу любить и жаловать и дальше взаимодействовать. Много серьезных проектов, поэтому работа предстоит огромная,сообщил глава города Владислав Пинаев.

Напомним, что Владимир Юрченко исполнял обязанности вице-мэра по городскому хозяйству после того, как 29 января эту должность покинул Вадим Кулик.

Также с поста руководителя МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» уволен Андрей Обельчак. Его место занял Петр Роговой.

Моим распоряжением руководителем «Центра обслуживания зданий и помещений» назначен Роговой Петр Николаевич. Также прошу любить и жаловать,сообщил Владислав Пинаев.