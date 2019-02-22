Юрченко назначен, Обельчак уволен: мэр Нижнего Тагила объявил о смене кадров

Сегодня, 22 февраля, в администрации Нижнего Тагила произошли кадровые перестановки. На пост заместителя главы города по городскому хозяйству назначен Владимир Юрченко. Андрей Обельчак уволен с поста директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений».
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил Владимира Юрченко своим заместителем по городскому хозяйству.
Хочу представить вам заместителя главы города по городскому хозяйству. Владимир Юрченко назначен официально моим распоряжением. Прошу любить и жаловать и дальше взаимодействовать. Много серьезных проектов, поэтому работа предстоит огромная,сообщил глава города Владислав Пинаев.
Напомним, что Владимир Юрченко исполнял обязанности вице-мэра по городскому хозяйству после того, как 29 января эту должность покинул Вадим Кулик.
Также с поста руководителя МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» уволен Андрей Обельчак. Его место занял Петр Роговой.
Моим распоряжением руководителем «Центра обслуживания зданий и помещений» назначен Роговой Петр Николаевич. Также прошу любить и жаловать,сообщил Владислав Пинаев.