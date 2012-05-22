«Я не мог начать работу в новой должности, не приехав на Уралвагонзавод» - Игорь Холманских

Игорь Холманских прошел по всем участкам механосборочного цеха, начальником которого работал, и пообщался с работниками. Игорь Рюрикович поблагодарил бывших коллег по цеху и отметил, что вся жизнь его связана с предприятием, и здесь он получил опыт, который собирается применять в новой работе.

Далее состоялась встреча полпреда с руководством предприятия. От начальников структурных подразделений завода и высшего руководства Холманских получил в подарок картину В. Кузнецова «Столбы» с изображением живописных берегов реки Чусовая. Участники мероприятия оставили с другой стороны картины автографы на память.

Работники УВЗ высказали первые наказы полпреду и попросили не забывать родной Тагил и завод, оказывать им помощь в реализации проектов. Сам Холманских рассказал, что собирается сейчас проехаться по вверенной территории и начнет со Свердловской области. В общении с журналистами онподчеркнул, что собирается работать честно и быть открытым и понятным для людей.