Антикризисные меры в России выполнят за счет роста собираемости налогов

Собранные средства направили на борьбу с кризисом, который вызвала китайская коронавирусная инфекция. Об этом пишут «Новые известия».

Доходы бюджета Российской Федерации достигли 20 триллионов рублей, а расходы 18 триллионов. Профицит бюджета 2019 года составил 1,8% ВВП. За счет превышения доходов над расходами удалось еще немного пополнить Фонд национального благосостояния. Так, на 1 мая 2020 года объем всероссийской кубышки был равен 12,4 триллиона рублей. Это 11% от ВВП.

Благодаря диверсификации экономики и лучшей собираемости налогов российский бюджет сохранил устойчивость даже в условиях снижения прогнозных доходов от нефтегазового сектора.

На посту главы Федеральной налоговой службы действующий глава Кабинета министров России Михаил Мишустин смог усовершенствовать систему налогового администрирования. Увеличение налоговых поступлений напрямую отразилось на росте доходов федеральной казны. Таким образом, удастся исполнить социальные обязательства правительства и помочь бизнесу в условиях кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.

Теперь Кабмин РФ получит возможность выделять намного больше денег на поддержку крупного и малого предпринимательства. Речь идет о компаниях, пострадавших из-за начавшегося мирового экономического кризиса и ограничений, которые ввели в связи с пандемией.

На сегодняшний день государственная поддержка нужна подавляющему большинству мелких российских бизнесменов. По некоторым оценкам без государственной помощи в России закроется более 50% предприятий малого бизнеса.