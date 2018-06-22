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Кандидатуры 10 претендентов в общественную палату Свердловской области отклонены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кандидатуры 10 претендентов в общественную палату Свердловской области отклонены

22 июня, 14:30Политика
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