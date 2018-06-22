Кандидатуры 10 претендентов в общественную палату Свердловской области отклонены

По результатам проверки заявки 10 кандидатов были отклонены по причине несоответствия требованиям законодательного собрания. Наиболее частое нарушение требований – кандидат был выдвинут общественной организацией, которая была зарегистрирована менее трех лет назад.

Кандидатура одного из претендентов была отклонена потому, что место его постоянного жительства находится за пределами Свердловской области.

Документы остальных 43 претендентов одобрили и скоро передадут в рабочую группу по формированию общественной палаты, а затем они будут проходить индивидуальные собеседования.

14 новых членов общественно палаты будут назначены губернатором Свердловской области, 14 – заксобранием. Эти 28 новых представителей палаты далее назначат еще 14 членов.

Так, 42 представителя общественной палаты начинут работу в августе после того, как истечет срок действия полномочий действующей палаты, сообщает «Новый день».