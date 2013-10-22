Пост главы Роспотребнадзора покидает Геннадий Онищенко
22 октября 2013, 16:20ПолитикаЕвгения
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Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что в связи с истечением срока полномочий Геннадий Григорьевич Онищенко покидает пост руководителя Роспотребнадзора.
По словам Голодец, новым руководителем ведомства станет Анна Попова, в настоящее время являющаяся заместителем Геннадия Онищенко.
У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова заявила вице-премьер журналистам.
Голодец отметила, что Анна Попова – «квалифицированный врач и хороший специалист».
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