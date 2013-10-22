Пост главы Роспотребнадзора покидает Геннадий Онищенко

По словам Голодец, новым руководителем ведомства станет Анна Попова, в настоящее время являющаяся заместителем Геннадия Онищенко.

У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя Роспотребнадзора Анна Попова заявила вице-премьер журналистам.