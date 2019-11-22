На финал совета глав свердловских муниципалитетов пригласили жен мэров

На мероприятие будут приглашены не только главы муниципалитетов с супругами, но и члены областного правительства и регионального ЗакСо.

Совет глав состоится на территории ЭКСПО-центра. С 10 до 17 часов пройдут тренинги, а затем запланирована торжественная часть. Ранее советы мэров проходили в консервативном формате — главы муниципалитетов собирались за столом и выступали с докладами. В этом году мероприятия стали более неформальными — появились тренинги.