На финал совета глав свердловских муниципалитетов пригласили жен мэров
Сегодня, 09:33ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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20 декабря в Екатеринбурге состоится финал совета глав свердловских муниципалитетов. Мероприятие пройдет в новом формате. На него будут приглашены супруги градоначальников, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
На мероприятие будут приглашены не только главы муниципалитетов с супругами, но и члены областного правительства и регионального ЗакСо.
Совет глав состоится на территории ЭКСПО-центра. С 10 до 17 часов пройдут тренинги, а затем запланирована торжественная часть. Ранее советы мэров проходили в консервативном формате — главы муниципалитетов собирались за столом и выступали с докладами. В этом году мероприятия стали более неформальными — появились тренинги.
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