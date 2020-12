Законодательное собрание Свердловской области в первом чтении приняло законопроект о продлении срока полномочий депутатов.

Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин отметил, что новым сроком прекращения полномочий созыва ЗакСо станет первое собрание новоизбранных депутатов, пишет Znak. Ранее депутаты теряли полномочия уже в день выборов, если этот день совпадает с избранием депутатов, в противном случае срок полномочий депутатов истекает во второе воскресенье сентября последнего года полномочий заксобрания. Поддержал законопроект 41 депутат, воздержались двое.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter