«Единая Россия» рассказала о планах работы в весеннюю сессию в российском парламенте

В «Единой России» проанализировали итоги работы первой сессии в новом созыве Государственной думы и обозначили главные направления для депутатов-единороссов во время будущей весенней сессии. Главный результат работы партийной фракции в новом составе — принятый федеральный бюджет на 2022–2024 годы.

Как сообщает nashgorod.ru, он направлен на то, чтобы поддержать семьи с детьми, инвалидов и пожилых людей. В нем заложены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. В РФ планируют начать массовый капремонт уже существующих школ и строить новые. В российские регионы должны поступить новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Предусмотрено обновление общественного транспорта, строительство сельских домов культуры и другой инфраструктуры. Всего в бюджете на социально значимые цели предусмотрено выделить на 107,5 миллиарда рублей больше, чем было до этого. Из них почти 46 миллиардов рублей на решение социальных задач выделено на будущий год. По поручению Владимира Путина «Единая Россия» стала инициатором принятия закона, который семьи с двумя детьми освобождает от уплаты НДФЛ, когда они решили продать свою квартиру. По информации секретаря генсовета партии Андрея Турчака, во втором чтении был принят законопроект, также инициированный «Единой России», который устанавливает защиту для социальных выплат от списаний за долги. И в случае с банковскими кредитами, и когда идет исполнительное производство. «Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны», — считает он. Другое поручение Путина касалось повышения минимального размера оплаты труда. Повысят и ответственность уклоняющихся от уплаты алиментов. Не забыта тема экономики. В сентябре также по инициативе единороссов правительство страны запретило и в будущем году проводить проверки малого бизнеса. Закончена разработка законопроекта, благодаря которому снизится административная нагрузка на субъекты МСП. В планах Госдумы он выставлен на весеннюю сессию. Тоже весной, по данным сайта «Единой России», должен быть согласован с правительством и принят закон о бесплатной госпитализации родителей, у которых детей-инвалидов кладут на лечение в стационар. Также под защитой окажутся права детей, получающих пенсию по потере кормильца, в ситуации, когда они подрабатывают во время каникул или поступают в вузы. По направлению здравоохранения партия запланировала инициировать введение дополнительных льгот для медицинских работников. А еще рассмотреть положение дел в школьной медицине и заняться организацией системы лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями на прозрачной основе. Кроме того, в планах «Единой России» взять под свой контроль капремонт школьных зданий, где должно быть создано новое образовательное пространство. Также приступят к разработке мер, которые должны снизить бюрократическую нагрузку на педагогов.

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