Генпрокуратура проверяет законность некоторых высказываний Владимира Путина

В документе Пономарев утверждает, что Путин, как до, так и после прошедших 4 марта президентских выборов, позволил себе ряд высказываний в адрес оппозиции, «смысл которых можно оценить как оскорбительный, подталкивающий к противоборству и возбуждающий вражду между гражданами».

К запросу депутат приложил выдержки из стенограммы «прямой линии», в ходе которой Путин 15 декабря 2011 года отвечал на вопросы россиян в телеэфире. В частности, приводятся отрывки, где премьер-министр обвиняет некую часть граждан РФ в том, что они «действуют в интересах иностранного государства», и называет их «бандерлогами», а также сравнивает белые ленточки, ставшие символом движения «За честные выборы», с контрацептивами.