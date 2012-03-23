Генпрокуратура проверяет законность некоторых высказываний Владимира Путина
23 марта 2012, 11:37ПолитикаВалерия Лошкарева
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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев направил генпрокурору РФ Юрию Чайке официальный запрос с просьбой проверить «законность» ряда заявлений, сделанных в недавнем прошлом Владимиром Путиным, в частности их соответствие статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
В документеПономарев утверждает, что Путин, как до, так и после прошедших 4 марта президентских выборов, позволил себе ряд высказываний в адрес оппозиции, «смысл которых можно оценить как оскорбительный, подталкивающий к противоборству и возбуждающий вражду между гражданами».
К запросу депутат приложил выдержки из стенограммы «прямой линии», в ходе которой Путин 15 декабря 2011 года отвечал на вопросы россиян в телеэфире. В частности, приводятся отрывки, где премьер-министр обвиняет некую часть граждан РФ в том, что они «действуют в интересах иностранного государства», и называет их «бандерлогами», а также сравнивает белые ленточки, ставшие символом движения «За честные выборы», с контрацептивами.
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