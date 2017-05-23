Участники губернаторских праймериз посетят Нижний Тагил

Мероприятие пройдет в ОПЦ. В 15:00 начнутся выступления врио главы региона Евгения Куйвашева и секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия.

Перед этим гости побывают в Серебрянке, где, напомним, проводится долгожданный ремонт дороги по поручению Владимира Путина.