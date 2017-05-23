Участники губернаторских праймериз посетят Нижний Тагил
23 мая 2017, 14:45Политика
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В Нижний Тагил 24 мая приедут участники праймериз перед губернаторскими выборами от Единой России для встречи с секретарями первичных и местных партийных отделений, передает Тагильский рабочий.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие пройдет в ОПЦ. В 15:00 начнутся выступления врио главы региона Евгения Куйвашева и секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия.
Перед этим гости побывают в Серебрянке, где, напомним, проводится долгожданный ремонт дороги по поручению Владимира Путина.
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