Игорь Холманских: «Клубок проблем Нижнего Тагила не ограничивается только этими программами»

Евгений Куйвашев в своем выступлении отметил, что правительством Свердловской области совместно с Администрацией Нижнего Тагила была разработана всем известная программа комплексного развития Нижнего Тагила на период до 2016 года. Объем субсидий у проекта на 2013 год составляет 2 миллиарда рублей, а объем софинансирования из средств местного бюджета - 20 миллионов 200 тысяч рублей. Кроме того, губернатор сообщал, что документ включает несколько направлений, за исполнением каждого из которых отвечают соответствующие министерства и ведомства.

Сергей Носов более подробно рассказал о каждой из реализуемых в городе программ. Часть мероприятий по приоритетным социальным проектам города Нижний Тагил по состоянию на 22.10.2013 выполнена уже в полном объеме. Так, по словам Главы города, в рамках программы «Чистый город» было проведено озеленение на сумму 37,12 млн руб. На эти деньги приобретено 68 000 цветов, устроено 24 201 м² газонов, завезено растительной земли 5 000 тонн, посажено порядка 118 деревьев и 1 700 кустарников.

Также на 100 процентов выполнены работы по благоустройству «Театрального сквера». Здесь установлено 10 скульптур; смонтировано музыкальное оборудование; произведен ремонт коммуникаций; запущен свето-музыкальный фонтан, смонтированы гранитные ступени на спуске к фонтану, смонтировано освещение.

Ведутся работы по обустройству фонтана, бетонируются основания пилонов, заканчиваются работы по укладке тротуарной плитки на площади Славы по проспекту Дзержинского.

На 97,4 % произведена замена лифтов. В 196 подъездах многоквартирных жилых домов тагильчане уже пользуются новой техникой, заканчивается замена еще 18 лифтов.

В рамках проекта по развитию дорожной сети Нижнего Тагила на 100% выполнен ремонт полотна автодорог на улицах Калинина, Круговая, Днепровская, Островского, Папанина, Челюскинцев, Серова, Зари, проспекте Ленина, перекрестка ул. Октябрьская революция и ул. Заводская. На 82,7 млн руб. за десять месяцев этого года было закуплено современной техники для строительства и обслуживания дорожного полотна.

Почти на 50% выполнен объем работ по программе «Светлый город». Проведено освещение 24 участков на улицах города, идут работы по монтажу подсветки Драматического театра.

45 млн руб. было направлено на приобретение 3 новых трамвайных вагонов. В ноябре ожидается поставка еще двух. Почти на 140 млн руб. было проведено работ по капитальному ремонту трамвайных путей и контактной сети. Отремонтированы кровли и фасады трех тяговых подстанций. Для обслуживания трамвайной сети приобретаются 6 единиц спецтехники.

По проекту «Теплый город» выполнено мероприятий на 211 млн руб. Проведены капитальный ремонт 16 км тепловых сетей в однотрубном исполнении, а также замена теплотрасс на почти 30 улицах.

Также реализуются мероприятия по программе «Безопасный город» и подготовке к ремонту Драматического театра.

Все мы работали дружно, и в этот азарт включились и подрядные организации, что и обеспечило успех реализации программ по развитию города. На будущее могу сказать, что эффективность нашей работы была бы ещё выше, если бы решения по финансированию программ принимались чуть раньше, чем это было в этом году подвёл итог своего выступления Сергей Носов.

Участники общественного комитета также высказали своё мнение о ходе реализации инвестиционных программ, и отметили, что жители Нижнего Тагила положительно отзываются о тех изменениях, которые происходят в городе и, конечно, хотят, чтобы эта работа продолжалась.

Конечно, работа проведена немалая, но клубок проблем Нижнего Тагила не ограничивается только этими программами. Нельзя останавливаться на достигнутом, и нужно продолжать работу по всем программам сказал в завершении встречи полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских.