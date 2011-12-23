Игорь Холманских планирует пополнить ряды политиков Нижнего Тагила
23 декабря 2011, 14:59Политика
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Вчера в Нижнем Тагиле состоялись праймериз по отбору кандидатов в депутаты городской думы от «Единой России». Одной из сенсаций этого события стала кандидатура Игоря Холманских, ставшего известным после разговора с Владимиром Путиным в прямом эфире.
Напомним, Игорь Рюрикович, начальник цеха №130 УВЗ, предложил «вместе с мужиками» помочь полиции разгонять митинги и акции протеста в Москве.
Общественный деятель Нижнего Тагила Егор Бычков, недавно предлагавший Игорю Холманских разогнать заодно и митинг в Нижнем Тагиле, был очень удивлен, что теперь после этого громкого выступления Игорь Рюрикович решил податься в политику. Он произвел подробный фотоотчет стенда списка кандидатов праймериз и даже сфотографировал начальника цеха в зале.
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