Игорь Холманских планирует пополнить ряды политиков Нижнего Тагила

Общественный деятель Нижнего Тагила Егор Бычков, недавно предлагавший Игорю Холманских разогнать заодно и митинг в Нижнем Тагиле, был очень удивлен, что теперь после этого громкого выступления Игорь Рюрикович решил податься в политику. Он произвел подробный фотоотчет стенда списка кандидатов праймериз и даже сфотографировал начальника цеха в зале.