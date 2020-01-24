В Свердловской области с начала года зарегистрировались три тысячи самозанятых

По оценкам экспертов, в Свердловской области применение налога для самозанятых может быть потенциально интересно от 30 тысяч до 50 тысяч человек. По данным налоговой службы уже около трех тысяч человек зарегистрировались как плательщики этого налога. Это достаточно простой режим, которым удобно пользоваться,отметил Евгений Копелян.

Также, по его словам, в тех регионах, где налоговый режим для самозанятых введен с 2019 года, наблюдается рост налоговых отчислений.

В 2020 году в регионе планируется провести десятки публичных мероприятий, на которых подробно расскажут о данном налоге, рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.