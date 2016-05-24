Правительство России готовится к принятию поправки, которая лишит должников доступа к государственным услугам
24 мая 2016, 11:10ПолитикаПавел Щербина
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Новая ограничительная мера распространится на людей, имеющих долги по штрафам, налогам, алиментам и возмещению ущерба.
Ограничить доступ должников к государственным услугам позволит внесение поправки в закон «Об исполнительном производстве». По мнению парламентариев, эта мера является необходимой, поскольку она будет стимулировать должников на погашение задолженности, сообщают «Ведомости».
Депутат Государственной думы Владимир Поневежский также отметил, что эта мера негуманна, но будет работать, как сейчас работает мера ограничения прав на управление транспортным средством для должников.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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