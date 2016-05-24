Правительство России готовится к принятию поправки, которая лишит должников доступа к государственным услугам

Ограничить доступ должников к государственным услугам позволит внесение поправки в закон «Об исполнительном производстве». По мнению парламентариев, эта мера является необходимой, поскольку она будет стимулировать должников на погашение задолженности, сообщают «Ведомости» .

Депутат Государственной думы Владимир Поневежский также отметил, что эта мера негуманна, но будет работать, как сейчас работает мера ограничения прав на управление транспортным средством для должников.