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Правительство России готовится к принятию поправки, которая лишит должников доступа к государственным услугам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство России готовится к принятию поправки, которая лишит должников доступа к государственным услугам

24 мая 2016, 11:10ПолитикаПавел Щербина
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