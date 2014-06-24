DeSheli окажет гуманитарную помощь беженцам с Украины

Президент Владимир Путин распорядился как можно скорее организовать гуманитарные коридоры и оказать поддержку беженцам с юго-востока Украины. Однако в приграничных регионах помощь пострадавшим жителям городов, охваченных боями, уже во всю идет. По моим данным, сейчас стал увеличиваться поток людей с востока (Украины) и не только в приграничные районы (РФ), даже до Екатеринбурга добрались, - сообщила Путину уполномоченная по правам человека в РФ Элла Панфилова. - Где-то власти быстрее реагируют, где-то абсолютно равнодушно. Люди помогают, но системы нет. Мне представляется, что нужна срочная программа, системная, как этих людей принимать, как их трудоустраивать и так далее.

В приграничных регионах с Украиной уже созданы специальные штабы, в которые входят сотрудники Федеральной миграционной службы, медицинские и социальные работники, психологи, служащие транспортных ведомств, а так же уполномоченные по правам детей.

По распоряжению губернатора Василия Голубева в Ростовской области уже был введен режим чрезвычайной ситуации и организован сбор гуманитарной помощи переселенцам.

Косметическая компания Desheli, ведущая социально-направленный бизнес с момента своего основания и являющаяся постоянным спонсором и организатором множества благотворительных акций, стала одной из первых, кто откликнулся на помощь и не смог остаться равнодушным. При активной поддержке франчайзинговых представительств Desheli по всей России стартовал сбор денежных средств, которые будут направлены на закупку и сбор первоочередных средств нуждающимся беженцам из Луганска, Славянска, Донецка и других населенных пунктов Украины. И уже 26–27 июня из Москвы в Ростов-на-Дону будет отправлена автофура с гуманитарной помощью для беженцев с Украины.