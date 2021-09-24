Минеева стала участником круглого стола на тему РОП

В рамках международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева возглавила круглый стол на тему «Расширенная ответственность производителей алюминиевой промышленности».

Открывая круглый стол, Татьяна Минеева подчеркнула важность соблюдения экологического законодательства и одновременно защиты интересов и прав предпринимателей в области охраны окружающей среды и природопользования, сообщает Gorod55.ru. «Тема экологии, природоохранного законодательства и одновременно защиты бизнеса - часть повестки экосистемы уполномоченного. Мы работаем над созданием информационного канала для предпринимателей Москвы по проблематике и вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере соблюдения экологического законодательства», - отметила московский бизнес-омбудсмен. В рамка кругого стола эксперты рассмотрели новый формат РОП с точки зрения предпринимателей и властей. Участники мероприятия проанализировали возрастание интереса к продукции, произведенной с использованием алюминия, при условии внедрения расширенной ответственности производителей. Также специалисты активно обсудили опыт российских предприятий, занятых переработкой алюминия, включая их производственные мощности. Отмечается, что алюминиевая упаковка на сегодняшний день является одной из самых популярных в мире. При этом возникает необходимость регулирования процесса рециклинга алюминия, учитывая возможность его переработки неограниченное количество раз. Ведь известно, что только одна алюминиевая банка разлагается порядка пятисот лет. Ранее о важности внедрения расширенной ответственности производителей говорил президент России Владимир Путин. В частности, предполагалось введение экологического сбора для предприятий, использующих в своем производстве алюминий, либо возможность самостоятельной утилизации алюминиевой тары. При этом собранные таким способом денежные средства планировалось пустить на строительство комплексов по переработке отходов, которые, в свою очередь, станут новыми налогоплательщиками. Как заметили эксперты, экологический сбор может способствовать ежегодному пополнению федерального бюджета на 42 миллиарда рублей. В свою очередь, предприниматели не спешат внедрять программу РОП, так как считают, что данной концепции необходима доработка. «Чтобы ускорить процесс запуска, необходимо организовать активный обмен практиками и накопленным опытом», - отметили эксперты. Участники круглого стола сошлись на мнении, что к раздельному сбору мусора необходимо привлекать всех граждан России и воспитывать у подрастающего поколения правильное отношение к отходам, которые требуют переработки. Международный форум AlumForum 2021 проходил в городе Москве на территории технопарка «Сколково» в период с 21 по 23 сентября при поддержке администрации Москвы и общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В качестве организаторов мероприятия выступили Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов и Алюминиевая Ассоциация. Проведение форума приурочено к Году архитектуры и градостроительства в СНГ.

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