Госдума приняла бюджет на 2021–2022 год

Расходы планируется урезать на программы поддержки бизнеса, субсидии, государственные инвестиционные проекты, которые создают рабочие места. Расходы снизятся на 12% (345 миллиардов рублей) до 2,551 триллиона рублей. В 2021 году сумма увеличится, но незначительно. На приемлемый уровень в 3,152 триллиона бюджет выйдет только в 2022 году.

Не думаю, что урезание крайне неэффективно тратящихся ресурсов по статье «национальная экономика» как-то повлияет на темпы роста в сторону ухудшения. По уму, надо было бы просто на всю эту сумму «помощи» экономике и малому бизнесу, крайне неэффективно тратящихся нашей бюрократией, сократить налоги равномерно всем, отмечает аналитик Дмитрий Милин.

Расходы на пенсии практически не увеличатся. На них выделяют на 20 миллиардов больше, чем в этом году (больше на 0,6%).

Бюджет на 2021-2022 года Фото: "Новые Известия"

На ЖКХ расходы тоже упадут. На них выделено только 290 млрд.

Регионы на данный момент из-за недостатка собственных доходов не способны решить все проблемы в сфере ЖКХ. Для них это слишком дорого. Кардинально изменить ситуацию может только финансирование из федерального бюджета, считает Иван Антропов, независимый эксперт-аналитик.

На образование, спорт и региональные субсидии тоже снижается финансирование. Выделено будет на 15% меньше. Так, получено будет только 886 млрд рублей место 899 в текущем году.

Но, совокупные расходы вырастают на 365 млрд рублей, соответственно, есть статьи, по которым финансирование увеличивается.

Так, госрасходы станут больше на 3,4% и составят 91 млрд рублей. Больше средств выделяется на оборону. Они вырастут до 1112 трлн.

Прибавка наблюдается и в медицине. На нее выделено 990 млрд рублей.

Съезд Национальной медицинской палаты посчитал, что требуется на 2,7 трлн рублей больше, чтобы обеспечить должными зарплатами персонал.

Значительно больше средств будет выделено на «Национальную безопасность». Это финансирование «Росгвардии», МВД, прокуратуры и так далее. Незасекреченный расходы вырастут с 1,376 трлн рублей до 1,544 трлн рублей к 2022 году.

Вместе с засекреченными тратами на силовиков будет потрачено 5,543 трлн рублей, а в 2022 году сумма составит уже 7,145 трлн рублей.

При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — этo важнейшее направление заявил Дмитрий Медведев на заседании Правительства в сентябре.

Однако эксперты сомневаются, что так выглядит социально-ориентированный бюджет.

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников отмечает, что закрытые статьи постоянно растут и касаются они не только силовиков, но и оборонных предприятий. По его мнению, не все так однозначно. Он считает, что чем больше в бюджете закрытых статей, тем меньше наши проекты становятся привлекательными для иностранных инвесторов.

По мнению экспертов, средства можно было распределить эффективнее. Например, вложиться в рост экономики или увеличить расходы на образование, науку и медицину.

В более весомом увеличении финансирования нуждается медицина. Рост финансирования в 2020 году, в лучшем случае, поможет лишь остановить рост задолженности медучреждений и притормозить развал отрасли. Но он не поможет решить даже нынешних проблем с зарплатами врачей, которые кардинально отличаются от декларируемых в худшую сторону, не говоря уже о выводе медицины на мировой уровень, считает Иван Антропов.

Несмотря на профицит бюджета, многие проекты испытывают нехватку средств. Финансирование регионов отлажено, а частные инвесторы не очень хотят вкладываться в предлагаемые проекты. Идея привлечения капитала очень хороша, потому что так эффективнее и бюджет экономится, но инвесторы не видят перспективы заработка.