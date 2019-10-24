Депутат Дмитрий Ионин предложил на федеральном уровне запретить реагенты на дорогах
В Государственную думу РФ внесён проект закона, ограничивающего использование противогололёдных реагентов на дорогах. Одним из его инициаторов стал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, пишет «Областная газета».
На своей странице в соцсети Ионин рассказал, что обращался с подобным предложением в администрацию Екатеринбурга, но поддержки не получил. Теперь принято решение урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.
В частных беседах многие коллеги поддерживают инициативу. Посмотрим, как оно будет при официальном рассмотрении и голосовании,отметил депутат.
Изменения предлагается ввести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В законопроекте говорится, что реагенты могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей у людей и животных, наносят вред одежде и обуви, а также могут привести к деградации почвенной экосистемы.
Авторы инициативы предлагают запретить использование реагентов на тротуарах, велодорожках и остановках транспорта.