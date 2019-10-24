Депутат Дмитрий Ионин предложил на федеральном уровне запретить реагенты на дорогах

На своей странице в соцсети Ионин рассказал, что обращался с подобным предложением в администрацию Екатеринбурга, но поддержки не получил. Теперь принято решение урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

В частных беседах многие коллеги поддерживают инициативу. Посмотрим, как оно будет при официальном рассмотрении и голосовании,отметил депутат.

Изменения предлагается ввести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В законопроекте говорится, что реагенты могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей у людей и животных, наносят вред одежде и обуви, а также могут привести к деградации почвенной экосистемы.