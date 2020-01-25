Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу
Сегодня, 12:48ПолитикаФото: Kremlin.ru
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Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу, сообщает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Владислав Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении».
По словам Чеснакова, через месяц Сурков обещал рассказать о причинах принятого решения, а также дальнейших планах.
Владислав Сурков является помощником президента РФ с 20 сентября 2013 года по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.
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