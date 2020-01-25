Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу

По словам Чеснакова, через месяц Сурков обещал рассказать о причинах принятого решения, а также дальнейших планах.

Владислав Сурков является помощником президента РФ с 20 сентября 2013 года по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.