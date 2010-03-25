Урал и Сибирь могут объединить в один часовой пояс
25 марта 2010, 16:47ПолитикаArtem
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Об этом накануне заявил Президент России Дмитрий Медведев.
Между тем он отметил, что сначала необходимо просчитать все вероятные последствия, в том числе, экономические и международные. Как сообщает АПИ, президент напомнил, что уже принят ряд решений по переводу пяти субъектов Федерации в новые для них часовые пояса, что сократит общее количество часовых зон в России с 11 до 9. Чем грозит сокращение числа часовых поясов, и как в других странах решают эту проблему? Подробный анализ – в сегодняшнем выпуске газеты «Право-плюс».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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