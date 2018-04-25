Сенаторы США потребовали у банков сведения о фигурантах «кремлевского доклада»
25 апреля, 13:05Политика
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Два сенатора-демократа из США разослали крупнейшим мировым банкам письма с просьбой предоставить им информацию о связях с российскими бизнесменами, в частности о фигурантах «кремлевского доклада».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, американские политики таким образом пытаются усилить давление на Россию и получить сведения о том, с кем российские предприниматели ведут бизнес.
Письма были направлены в три банка: Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским - британскому Barclays, германскому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.
Сообщается, что США просит предоставить данные о состоянии счетов россиян из «кремлевского списка». Сведения нужны за последние пять лет. При этом сенаторы намерены в случае непредоставления информации начать правительственное расследование.
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