Сенаторы США потребовали у банков сведения о фигурантах «кремлевского доклада»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, американские политики таким образом пытаются усилить давление на Россию и получить сведения о том, с кем российские предприниматели ведут бизнес.

Письма были направлены в три банка: Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским - британскому Barclays, германскому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.

Сообщается, что США просит предоставить данные о состоянии счетов россиян из «кремлевского списка». Сведения нужны за последние пять лет. При этом сенаторы намерены в случае непредоставления информации начать правительственное расследование.