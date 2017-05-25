Депутат-единоросс из Свердловской области прикрыл кучу навоза изображением российского флага

Депутат «Единой России» Леонид Шубин вызвал негодование у местных жителей поселка Осиновский Свердловской области: он прикрыл навоз на принадлежащем ему участке триколором.

Односельчане заявили об этом в прокуратуру и устроили митинг, на котором потребовали исключения депутата из партии. После этого Шубин убрал навоз, но флаг так и остался лежать на прежнем месте, сообщает «Собеседник».

Сам политик свою вину отрицает, называет себя патриотом и говорит о том, что он накрыл кучу навоза «раскраской», а не российским флагом. При этом объясняет:

Да это был не флаг, а раскраска с белыми и красными полосами! Я бы никогда не укрыл навоз флагом. Я патриот. Даже если бы я был Олландом или Обамой, всё равно бы не стал класть флаг на навоз. А эти люди, которые это сообщили, больные на голову.