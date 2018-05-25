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Депутаты «списка Тунгусова» не пришли на заседание по изменениям Устава Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты «списка Тунгусова» не пришли на заседание по изменениям Устава Екатеринбурга

25 мая, 18:10Политика
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