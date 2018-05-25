Депутаты «списка Тунгусова» не пришли на заседание по изменениям Устава Екатеринбурга
25 мая, 18:10Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 мая в Екатеринбурге депутаты из «списка Тунгусова» не явились на заседание комиссии по местному самоуправлению. В планах заседания было обсуждение поправок в устав Екатеринбурга в связи с отменой выборов мэра.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам председателя комиссии Анатолия Шарапова, на заседание не пришли Юрий Дозорц, Елена Дерягина, Олег Кагилев, Виктор Тестов и Ирина Овчинникова.
Все перечисленные депутаты были заранее уведомлены о заседании комиссии, а также подписали письмо о назначении ее проведения.
Как пишет URA.RU, депутаты не пришли на заседание комиссии, так как в это время находились в соседнем кабинете на заседании фракции «Единая Россия». Его созвал также входящий в «список Тунгусова» Александр Мяконьких.
Напомним, что скандал в екатеринбургском отделении партии «Единая Россия» произошел после того, как руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов собрал на закрытое совещание 18 человек и гарантировал им победу на выборах.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей