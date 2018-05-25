Гордума Екатеринбурга одобрила отставку Евгения Ройзмана

Досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана поддержало 25 депутатов из 33, шесть проголосовало против, остальные воздержались.

22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что покидает свой пост, так как не согласен с внесением поправок об отмене выборов мэра в Устав города.