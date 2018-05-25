Гордума Екатеринбурга одобрила отставку Евгения Ройзмана
25 мая, 21:10Политика
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25 мая в Екатеринбурге состоялось заседание депутатов городской Думы, на котором была одобрена отставка экс-мэра города Евгения Ройзмана.
Сюжеты: Екатеринбург
Досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана поддержало 25 депутатов из 33, шесть проголосовало против, остальные воздержались.
22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что покидает свой пост, так как не согласен с внесением поправок об отмене выборов мэра в Устав города.
Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначен заместитель председателя Гордумы Виктор Тестов, пишет «Областная газета».
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