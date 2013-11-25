Мизулина предложила прописать роль православия в Конституции
25 ноября 2013, 09:00ПолитикаЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутат Госдумы Елена Мизулина предложила написать в Конституции РФ, что православие является «основой национальной и культурной самобытности России».
С этим предложением Елена Мизулина выступила на заседании группы в защиту христианских ценностей. Кроме нее в заседании приняли участие депутаты Сергей Железняк, Сергей Попов, Михаил Маркелов и даже депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.
Ранее роль православия предлагал прописать в Конституции Сергей Бабурин, приводивший в пример Грузию, в конституции которой указан исключительная роль грузинской православной церкви, но при этом провозглашается свобода религиозных взглядов и убеждений.
В российской Конституции не упоминается ни одна религия, а Россия провозглашена светским государством.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей