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Мизулина предложила прописать роль православия в Конституции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мизулина предложила прописать роль православия в Конституции

25 ноября 2013, 09:00ПолитикаЕвгения
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