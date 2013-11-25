Мизулина предложила прописать роль православия в Конституции

С этим предложением Елена Мизулина выступила на заседании группы в защиту христианских ценностей. Кроме нее в заседании приняли участие депутаты Сергей Железняк, Сергей Попов, Михаил Маркелов и даже депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

Ранее роль православия предлагал прописать в Конституции Сергей Бабурин, приводивший в пример Грузию, в конституции которой указан исключительная роль грузинской православной церкви, но при этом провозглашается свобода религиозных взглядов и убеждений.