Мобильное приложение появилось у Единой социальной карты Свердловской области

Мобильное приложение появилось у Единой социальной карты Свердловской области

Сегодня, 16:03ПолитикаФото: Единая социальная карта Свердловской области в "ВК"
Личный кабинет пользователя и мобильное приложение появилось у Единой социальной карты Свердловской области. Новый сервис позволит жителям оперативно получить информацию о льготах, скидках, бонусах и балансе на счете.

Как отметил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, внедрение мобильного приложения и личного кабинета – важный шаг развития проекта, ведь в онлайн-формат сегодня переходят огромное количество людей. Им необходимо получать информацию оперативно, в реальном времени.

Мобильное приложение пользователи Единых социальных карт могут скачать в Google Play и в AppStore, введя в поиске «единая социальная карта». Также в личный кабинет можно войти через официальный портал проекта: eskso.ru.

Напомним, что Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно. Жители региона могут получить ее могут в сервисных центрах ЕКАРТЫ в Екатеринбурге, а также в офисах МФЦ. Для оформления, которое занимает порядка 15 минут, необходимы паспорт и СНИЛС.

Свердловская областьобществомобильное приложениеЕдиная социальная карта
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