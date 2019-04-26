Брат свердловского вице-губернатора задержан за дачу взятки
В Тюмени бойцы ОМОНа задержали брата свердловского заместителя губернатора Олега Чемезова, сообщает «Новый день».
Около 10 сотрудников ОМОН ворвались в квартиру Игоря Чемезова в ночь на 26 апреля. Бизнесмен задержан по подозрению в даче взятки в размере 150 тысяч рублей врачу ОКБ № 2 Тюмени.
По словам адвоката предпринимателя Вячеслава Комарова, Игорь Чемезов действительно обращался к врачу ОКБ № 2 после того, как его сын в 2015 году получил травму и начал хромать.
В 2017 году на Чемезова было заведено уголовное дело по подозрению в даче взятки. Человек, который помог бизнесмену найти подходящего врача, несколько раз помогал призывникам получать ложные диагнозы, чтобы избежать службы в армии. Посредник и хирург дали показания, якобы операция была притворной.
Врачебная экспертиза подтвердила факт операции. Однако была ли травма, эксперт доказать или опровергнуть не смог.
В конце 2018 года уголовное дело попало в суд. Чемезов был признан виновным, ему назначили штраф в 1,6 миллиона рублей. Однако предприниматель оспорил решение суда. В январе 2019 года областной суд отправил дело на доследование из-за низкого качества следствия.
4 марта 2019 года следователь следственного отдела по ЦАО СУ СК РФ по Тюменской области Вешкурцева вынесла постановление о возбуждении уголовного дела. По словам адвоката Комарова, Чемезов не получал повесток. Не смотря на это, при задержании Игорю Чемезову объявили, что он находится в розыске. Сейчас предприниматель помещен в ИВС при Тюменском линейном отделе полиции на транспорте.
По словам его адвоката, следствие давит на Игоря Чемезова, добиваясь признательных показаний.
Вице-губернатор Олег Чемезов не считает, что задержание брата связано с происками его недоброжелателей. Однако, он считает действия сотрудников ОМОНа неправомерными.
Он никуда не скрывался и не прятался, его всегда можно было найти. Просто кто-то решил получить от него признание, делать которое он совершенно не хотел. На мой взгляд, это совершенно неправомерные действия. Они не рациональные, это неэффективное расходование средств налогоплательщиков, когда ночью 10 человек по двум адресам начинают что-то искать и ловить, цитирует Олега Чемезова «Новый день».