Брат свердловского вице-губернатора задержан за дачу взятки

Около 10 сотрудников ОМОН ворвались в квартиру Игоря Чемезова в ночь на 26 апреля. Бизнесмен задержан по подозрению в даче взятки в размере 150 тысяч рублей врачу ОКБ № 2 Тюмени.

По словам адвоката предпринимателя Вячеслава Комарова, Игорь Чемезов действительно обращался к врачу ОКБ № 2 после того, как его сын в 2015 году получил травму и начал хромать.

В 2017 году на Чемезова было заведено уголовное дело по подозрению в даче взятки. Человек, который помог бизнесмену найти подходящего врача, несколько раз помогал призывникам получать ложные диагнозы, чтобы избежать службы в армии. Посредник и хирург дали показания, якобы операция была притворной.

Врачебная экспертиза подтвердила факт операции. Однако была ли травма, эксперт доказать или опровергнуть не смог.

В конце 2018 года уголовное дело попало в суд. Чемезов был признан виновным, ему назначили штраф в 1,6 миллиона рублей. Однако предприниматель оспорил решение суда. В январе 2019 года областной суд отправил дело на доследование из-за низкого качества следствия.

4 марта 2019 года следователь следственного отдела по ЦАО СУ СК РФ по Тюменской области Вешкурцева вынесла постановление о возбуждении уголовного дела. По словам адвоката Комарова, Чемезов не получал повесток. Не смотря на это, при задержании Игорю Чемезову объявили, что он находится в розыске. Сейчас предприниматель помещен в ИВС при Тюменском линейном отделе полиции на транспорте.

По словам его адвоката, следствие давит на Игоря Чемезова, добиваясь признательных показаний.

Вице-губернатор Олег Чемезов не считает, что задержание брата связано с происками его недоброжелателей. Однако, он считает действия сотрудников ОМОНа неправомерными.