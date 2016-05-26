Глава тагильских полицейских победил в праймериз «Единой России»
Партия озвучила официальные итоги предварительного голосования в Свердловской области.
Накануне вечером партия «Единая Россия» утвердила списки свердловских кандидатов в Госдуму и областное Заксобрание. По итоговым результатам подсчета, больше всего голосов в Нижнетагильском одномандатном округе набрали:
- начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров – 45,86%;
- советник ректора РАНХиГС Алексей Багаряков – 31,07%;
- депутат Госдумы РФ Александр Петров – 30,06%.
Таким образом, начальник тагильских полицейских Ибрагим Абдулкадыров стал одним из главных претендентов для избрания депутатов в государственную думу.
Кроме того, некоторые представители Нижнего Тагила одержали победу в праймериз для избрания депутатов Заксобрания области. Больше всего голосов по одномандатному округу набрали:
- депутат ЗССО, член партии Вячеслав Погудин;
- исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, беспартийный;
- управляющий директор ЕВРАЗ НТМК, сторонник партии Алексей Кушнарев.
Добавим, что лидером общерегионального списка «Единой России» стал депутат Госдумы Павел Крашенников, набравший 19,56% голосов. Второе место занял депутат Заксобрания Сергей Чепиков с результатом 12,99%. Замкнула тройку лидеров юмористка из команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова – 11,25%.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru