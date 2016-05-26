Глава тагильских полицейских победил в праймериз «Единой России»

Накануне вечером партия «Единая Россия» утвердила списки свердловских кандидатов в Госдуму и областное Заксобрание. По итоговым результатам подсчета, больше всего голосов в Нижнетагильском одномандатном округе набрали:

начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров – 45,86%;

советник ректора РАНХиГС Алексей Багаряков – 31,07%;

депутат Госдумы РФ Александр Петров – 30,06%.

Таким образом, начальник тагильских полицейских Ибрагим Абдулкадыров стал одним из главных претендентов для избрания депутатов в государственную думу.

Кроме того, некоторые представители Нижнего Тагила одержали победу в праймериз для избрания депутатов Заксобрания области. Больше всего голосов по одномандатному округу набрали:

депутат ЗССО, член партии Вячеслав Погудин;

исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, беспартийный;

управляющий директор ЕВРАЗ НТМК, сторонник партии Алексей Кушнарев.

Добавим, что лидером общерегионального списка «Единой России» стал депутат Госдумы Павел Крашенников, набравший 19,56% голосов. Второе место занял депутат Заксобрания Сергей Чепиков с результатом 12,99%. Замкнула тройку лидеров юмористка из команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова – 11,25%.