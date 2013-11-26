В Нижнем Тагиле завершился этап выдвижения кандидатов в Молодежный парламент

В Ленинскую районную молодежную избирательную комиссию города Нижний Тагил с полномочиями окружной избирательной комиссии по Нижнетагильскому избирательному округу № 26 представили списки кандидатов в депутаты Молодежного парламента девять избирательных объединений – это Свердловское региональное отделение политической партии «ЛДПР», детская общественная организация «Юнта», молодежная общественная организация «Уралвагонзавод», региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», профсоюзная организация студентов (Союз студентов) УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Нижнетагильское местное отделение политической партии КПРФ, Городской студенческий совет, Совет по работе с молодежью ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

Общее количество кандидатов – 30 человек, среди них: студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, учащиеся общеобразовательных школ, работники градообразующих предприятий, служащие, профсоюзные лидеры, учитель английского языка. Самому юному кандидату - 16 лет, самому старшему – 30. Среди кандидатов в депутаты Молодежного областного парламента 6 девушек и 24 юноши.

Как сообщили в Ленинской районной молодежной избирательной комиссии, все списки кандидатов зарегистрированы. 29 ноября состоится вручение удостоверений кандидатам.

Добавим, что Молодёжной избирательной комиссией Свердловской области утверждена схема избирательных округов для проведения выборов, в соответствии с которой территория области разделена на 26 округов. В Нижнетагильский единый избирательный округ № 26 входят город Нижний Тагил и Горноуральский городской округ. Выборы депутатов Молодежного парламента в Нижнетагильском округе будут проходить по пропорциональной избирательной системе: 5 депутатских мандатов распределятся пропорционально числу голосов избирателей, отданных за избирательное объединение.

На территории округа сформированы 80 избирательных участков: 20 в Ленинском районе, 26 – в Дзержинском районе, 19 – в Тагилстроевском районе, 15 – в Пригородном районе.