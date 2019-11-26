В Госдуме поддержали предложение сделать 31 декабря выходным «ради женщин»
Сегодня, 09:25ПолитикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил сделать 31 декабря выходным днем. Инициативу поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает АГН «Москва».
Глава Томской области своим постановлением сделал 31 декабря выходным днем для чиновников региона, перенеся рабочий день на 28 декабря. По его словам, это сделано по просьбе женщин, так как на их плечах лежит подготовка новогоднего стола.
Его инициативу поддержала Плетнева, сообщив, что подобную практику нужно вводить по всей стране.
Хоть что-нибудь для женщин,сказала Плетнева.
При этом она подчеркнула, что решения о переносе выходных могут принимать региональные власти
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей