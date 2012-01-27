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Комитет в поддержку Владимира Путина создан на еще одном тагильском предприятии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комитет в поддержку Владимира Путина создан на еще одном тагильском предприятии

27 января 2012, 16:43ПолитикаВалерия Лошкарева
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