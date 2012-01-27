Комитет в поддержку Владимира Путина создан на еще одном тагильском предприятии
Еще один рабочий комитет в поддержку Владимира Путина появился сегодня в Нижнем Тагиле. Инициативную группу работников завода металлоконструкций (НТЗМК) возглавил бригадир слесарей одного из цехов предприятия Евгений Романов. Заводские управленцы на собрании рабочих не присутствовали.
На собрание инициативной группы НТЗМК приехал председатель профкома коксохимпроизводства Евгений Козлов. Его самого, напомним, несколько дней назад металлурги избрали председателем рабкома в поддержку Путина.
После почти часового обсуждения главной темы дня заводчане приняли решение поддержать почин рабочих УВЗ и НТМК и создать свой рабочий комитет.
У нас тоже много проблемных вопросов к исполнительной власти любого уровня. Но если говорить объективно, среди всех имеющихся сегодня кандидатов на президентское место только Владимир Путин в состоянии навести порядок в стране и реально руководить государством. Ну не Жириновского же намизбирать. Его недавнее выступление о нас я бы назвал плевком в отношении всех рабочих Урала обратился к присутствующим бригадир слесарейЕвгений Романов, которого в итогезаводчане и избрали председателемрабочего комитета.
Как сообщил нашему корреспонденту директор НТЗМК по персоналу и социальной политике Вячеслав Горячкин, руководство предприятиязнало, конечно, о готовящемся собрании, но…
Мы решили не оказывать на решение рабочих вообще никакого давления, вернее – мы решили не мешать людям сделать свой выбор самостоятельно прокомментировал ситуацию с созданием рабкома Горячкин.
© Владимир Инжеватов