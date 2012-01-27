Комитет в поддержку Владимира Путина создан на еще одном тагильском предприятии

У нас тоже много проблемных вопросов к исполнительной власти любого уровня. Но если говорить объективно, среди всех имеющихся сегодня кандидатов на президентское место только Владимир Путин в состоянии навести порядок в стране и реально руководить государством. Ну не Жириновского же намизбирать. Его недавнее выступление о нас я бы назвал плевком в отношении всех рабочих Урала обратился к присутствующим бригадир слесарейЕвгений Романов, которого в итогезаводчане и избрали председателемрабочего комитета.