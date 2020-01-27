Статус закона о Госсовете могут поднять до конституционного

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Деятельность Госсовета, которая сейчас регулируется федеральным законом, может быть закреплена в Основном законе. Об этом рассказал депутат ГД Павел Крашенинников.
Для внесения указанной поправки в Конституцию потребуется 2/3 голосов депутатов и ¾ сенаторов, пишет телеграм-канал “Мейстер”. Если новый статус будет закреплен, то вмешиваться в работу Госсовета станет сложнее, а влиятельность самого учреждения вырастет.
Как считают авторы канала, подобный маневр может быть подтверждением теории о том, что именно в Госсовет планирует уйти Владимир Путин после ухода с президентского поста.
Отмечается, что последний конституционный закон, который принимался в нашей стране, был о вхождении в ее состав Крыма и Севастополя.
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