Статус закона о Госсовете могут поднять до конституционного

Для внесения указанной поправки в Конституцию потребуется 2/3 голосов депутатов и ¾ сенаторов, пишет телеграм-канал “Мейстер”. Если новый статус будет закреплен, то вмешиваться в работу Госсовета станет сложнее, а влиятельность самого учреждения вырастет.

Как считают авторы канала, подобный маневр может быть подтверждением теории о том, что именно в Госсовет планирует уйти Владимир Путин после ухода с президентского поста.