Евгений Куйвашев не вошел в ТОП-20 рейтинга глав субъектов РФ

Напомним, в 2016 году Куйвашев занимал в рейтинге 62 место, в 2017 году - 39, а к концу 2017 года - 25 место.

В исследовании сообщается, что на понижение рейтинга Куйвашева повлияло несколько событий: демонтаж в столице Урала плакатов с изображением Владимира Путина, которые были установлены до начала избирательной кампании, а также долги по зарплате в области и нарушение экологических норм, сообщает «Накануне.ru».