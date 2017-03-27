Митинг против коррупции прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
27 марта 2017, 08:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшее воскресенье во многих городах России прошли митинги против коррупции. Инициативные тагильчане также поддержали общероссийскую идею.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Театральной площади, а также перед КДК «Современник» собралось более сотни человек. Для контроля общественного порядка и во избежание серьезных нарушений близ протестующих дежурили сотрудники полиции в сопровождении ОМОН.
Известно, что в столице Урала мероприятие, несмотря на запрет, также собрало множество горожан. Правоохранительные органы призывали общественников не участвовать в несанкционированных митингах, пишет E1.ru. Сообщается, что около десятка горожан были задержаны сотрудниками полиции.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей