Путин передал УВЗ акции семи предприятий

Всего в уставный капитал Уралвагонзавода будет внесено 42,48% акций Тверского вагоностроительного завода, 10,61% акций Научно-исследовательского института двигателей (Москва), 47,49% акций Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (Нижний Новгород), 15,8% Уральского завода транспортного машиностроения (Екатеринбург), 21,82% акций Завода N9 (Екатеринбург), 14,76% Научно-производственного объединения «Электромашина» (Челябинск), а также 100% минус 1 акция Томского электротехнического завода.

Как сообщает пресс-служба Кремля, акции передаются УВЗ в качестве «вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». В соответствии с указом, правительству предписывается осуществить передачу акций этих предприятий Уралвагонзаводу в 18-месячный срок.