Рабочее движение преобразуется в партию. Холманских: «Будет партия — будут интриги»

Настало время нашему движению позиционировать себя как политическая партия, - заявил прессе Холманских. - Надеюсь, я буду убедителен, доказывая членам движения эту необходимость.

Как добавил сопредседатель движения «В защиту человека труда», свердловский профсоюзный лидер Андрей Ветлужских, на семинаре участников движения будут обучать политтехнологиям — без них никакая поддержка кандидатов на выборах не мыслима.

Он в отпуске, - заявил Игорь Холманских и дальше попытался сыронизировать. - В этот нет никакой подоплеки. Интриг в движении нет — мы еще даже не партия. Вот будет партия — будут интриги обязательно. Куда без них?.