Рабочее движение преобразуется в партию. Холманских: «Будет партия — будут интриги»
27 июня 2012, 14:53ПолитикаЕвгения
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В здании Федерации профсоюзов Свердловской области сегодня открылся семинар «Социальное лидерство в современной России». Проводит его движение «В защиту человека труда». По словам сопредседателя организации Игоря Холманских, целью семинара является преобразование движения в партию.
Настало время нашему движению позиционировать себя как политическая партия, - заявил прессе Холманских. - Надеюсь, я буду убедителен, доказывая членам движения эту необходимость.
Как добавил сопредседатель движения «В защиту человека труда», свердловский профсоюзный лидер Андрей Ветлужских, на семинаре участников движения будут обучать политтехнологиям — без них никакая поддержка кандидатов на выборах не мыслима.
Третьего сопредседателя движения «В защиту человека труда» — Евгения Артюха — не было.
Он в отпуске, - заявил Игорь Холманских и дальше попытался сыронизировать. - В этот нет никакой подоплеки. Интриг в движении нет — мы еще даже не партия. Вот будет партия — будут интриги обязательно. Куда без них?.
Фото с сайта JustMedia.ru.
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