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В Нижнем Тагиле назначили нового руководителя Счетной палаты
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле назначили нового руководителя Счетной палаты

27 июня 2014, 10:30Политика
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