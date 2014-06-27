В Нижнем Тагиле назначили нового руководителя Счетной палаты

Долгое время вопрос о новом назначении находился на повестке дня, по просьбе Сергея Константиновича даже откладывался.

Однако на вчерашнем заседании городской думы, которое, кстати, было заключительным перед каникулами, депутаты городской думы проголосовали за кандидатуру председателя Счетной палаты, внесенную главой города.

Так, с 1 августа 2014 года руководителем контрольного органа назначен Валерий Николаевич Платунов, ранее занимавший должность заместитель генерального директора по экономике Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», сообщает пресс-служба Думы.

Фото из личного архива Валерия Платунова.