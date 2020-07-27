Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?

В марте 2020 года депутат городской думы Андрей Обельчак подал заявление о сложении полномочий по собственной инициативе. Согласно решению избирательной комиссии Нижнего Тагила, проведение довыборов запланировано на 13 сентября 2020 года.

На данный момент уже все пять партий выдвинули своих кандидатов, а также представлено два самовыдвиженца. Кто же они?

Сергей Бурлай, ЛДПР Кандидатом на довыборах от ЛДПР стал Сергей Бурлай. Ранее он был предпринимателем. Однако, свою организацию он ликвидировал еще в 2005 году. Теперь Бурлай занимается страхованием и туристическими путевками.

Сергей Бурлай Фото: группа "Нижнетагильское местное отделение партии ЛДПР" во "Вконтакте"

В Нижнетагильском отделении партии сообщили, что документы были поданы 15 июля.

Наш кандидат, Бурлай Сергей Анатольевич, является общественным деятелем в городе. Тесно сотрудничает социальными службами города, помогает с юридическими вопросами социально незащищенным слоям населения, проводит разъяснительную работу с нарушителями ПДД,рассказали про своего кандидата в Нижнетагильском отделении партии.

О деятельности кандидата в открытых источниках информацию найти не удалось.

Любопытно, что ЛДПР не воспользовались политической фортуной и не выдвинули более сильного кандидата. В Хабаровске тысячи людей вышли на защиту либерал-демократа Сергея Фургала. Сергей Бурлай не похож на кандидата, известного общественности. У него нет даже профилей в социальных сетях. В открытых источниках не удалось найти ни одной заметки об его успехах, хоть в партии его и называют общественным деятелем.

Александр Долгоруков, «Единая Россия» Занимает пост главы спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер», а также ФОК «Президентский» с марта 2019 года. Долгоруков попал в ТОП-5 муниципальных работников по самым высоким доходам. До него руководителем ФОК «Президентский» был Сергей Кутемов.

Александр Долгоруков Фото: личная страница в социальной сети Александра Долгорукова

Как рассказал TagilCity.ru секретарь Нижнетагильского отделения партии Анатолий Толстов, Александр является порядочным и надежным человеком.

Очень редкое качество, когда человек надёжный в наше время. Они, спортсмены, все такие, на них можно надеяться, не подведут никогда. Александр такой. Хороший семьянин, мастер спорта. Стоит отдать ему должное,сказал Анатолий Толстов.

В пользу данного кандидата, несомненно, играет его управленческий опыт, а также спортивное прошлое. Позиция директора ФОКа, сама по себе, выглядит как заявка на политический стартап. Прежде всего, он руководит объектом, построенным по личному указу президента РФ Владимира Путина, это уже указывает на определенные амбиции Долгорукова с одной стороны, а с другой — на наличие определенных планов главы города и администрации на этого человека. Для политической арены такой кандидат выглядит перспективно и, возможно, на него делает ставку сам мэр.

В связи с заявлением кандидатуры Долгорукова на довыборы, резко возросла активность анонимных Telegram-каналов. Они пытаются связать личность кандидата с разного рода городскими скандалами. Можно сделать вывод, что бенефециары каналов видят в нем политическую угрозу, а потому против него пытаются направить некоторый негатив. Единственная скандальная ситуация, о которой писали СМИ, произошла в 2018 году. В то время Telegram-канал «Пьяная Армата» упрекнул руководителя ФОКа в высокой заработной плате и несоблюдении трудовой дисциплины. В результате Долгоруков обратился с иском в суд.

Михаил Бояркин, КПРФ Кандидатом от КПРФ стал 43-летний лидер местного отделения партии с 2018 года Михаил Бояркин. Об этом сообщается в группе свердловского отделения партии во «ВКонтакте».

Михаил Бояркин Фото: скриншот видео группы "КПРФ Нижний Тагил" в "Одноклассниках"

Он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво».

Как написал на своей странице во «Вконтакте» сам Михаил, ему повезло с выбранной профессией токаря-универсала. Свой путь в профессии он начал в 2000 году на НТМК.

Членом КПРФ он является с 2010 года.

На довыборы он идет, так как недоволен решением многих вопросов администрацией и депутатами.

На моем участке, представители депутатского корпуса столкнулись с тем, что абсолютно никакой работы не ведётся. Это одно из движений, которое подвигнуло меня пойти на довыборы. Второе — на протяжении этого года в Нижнем Тагиле власть нам положила такие законы и реформы как: пенсионная, мусорная реформа и вода, вот ещё сейчас. Кто-то же должен решать такие вот оставленные без внимания вопросы. От администрации нашей местной совсем никакого эффекта,рассказывает Михаил.

Бояркин дважды участвовал в выбора в гордуму по тому же округу — в 2012 и 2017 годах. Однако он набрал всего 1070 голосов, что в пять раз меньше победившего в то время Андрея Обельчака.

Осенью 2018 года Нижнетагильское отделение КПРФ провело 2 экологических митинга, на которые пришло 100 и 50 человек. Коммунисты так и не смогли подписать итоговую резолюция из-за расхождения мнений в собственных рядах.

Каким образом Бояркин через органы местного самоуправления собирается заниматься федеральными реформами, такими как мусорная и пенсионная — остается неясным, но локальные проблемы конкретного участка им обозначены не были.

Надежда Журавлева, «Яблоко» Кандидат от партии «Яблоко» Надежда Журавлева подала первый пакет документов на довыборы 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения партии.

Надежда Журавлева Фото: группа "Тагил За Перемены" во "Вконтакте"

Лидер свердловского отделения партии Максим Петлин на своей странице в Facebook написал, что кандидату на довыборы 36 лет, она является работником НТМК, а также матерью четверых детей.

Простой голос общественников никто не хочет воспринимать всерьез. Для более эффективной деятельности нужен серьезный уровень и депутатский голос уже будет обладать более высоким статусом для достижения целей… Нам уже удалось добиться снижения тарифа за услуги ТКО, теперь добиваемся ограничения платы за услуги ТКО для многодетных семей, добиваемся возврата прямых выборов глав городов,рассказала TagilCity.ru Надежда Журавлева.

Протесты разных групп активистов вокруг тарифов ТКО наблюдались практически во всех городах России. Однако пересмотр тарифов скорее связан с общефедеральной тенденцией, нежели с действиями лично Журавлевой. Волна протестов прошла по всей стране, в том числе и Свердловской области. По этому поводу была проведена проверка ФАС, которая показала, что при определении тарифов было нарушено законодательство.

Стоимость предвыборной кампании Журнавлевой — более миллиона рублей. Об этом сообщается в группе «Тагил за перемены» во «Вконтакте». «Яблоко» предоставляет только часть. Остальное Журавлевой придётся собирать самостоятельно. Это может быть связано либо с заведомо слабой позицией Надежды либо с тем, что партия не в состоянии профинансировать своего кандидата.

Надежда Журавлева от партии «Яблоко» является сотрудницей Евраз-НТМК. Может ли быть такое, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отказал предприятию в мандате «Единой России», и оно решило сделать ставку самостоятельно?

Сергей Шамшуров, «Справедливая Россия» В качестве своего кандидата «Справедливая Россия» выдвинула 50-летнего директора муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергея Шамшурова.

Сергей Шамшуров Фото: официальный сайт МБУ "СШОР № 3 имени А.А. Лопатина"

В прошлом он был офицером-пограничником и преподавателем психологии в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.

О выдвижении кандидата сообщается в группе свердловского отделения партии во «Вконтакте». В сообщении сказано, что очень важна в этом вопросе компетентность человека, погруженность в повестку муниципального образования, а также то, насколько он готов отвечать за свои обещания.

Сам Шамшуров зависим от администрации города и не станет рисковать местом работы в пользу депутатского мандата. Вряд ли кандидат станет включаться в жесткую борьбу ради мандата. А значит, рискует проиграть более харизматичному и более известному оппоненту. Возможно, этого от него и ожидают.

Очевидно, что представитель «Справедливой России» всего лишь спарринг-партнёр для Долгорукова. А вот Мартюшев убедил вышестоящее партийное руководство в том, что Сергей Шамшуров реальный кандидат от партии, пишет о кандидате Telegram-канал «Вслух».

Александр Иванов, самовыдвиженец Еще один претендент на место в городской думе — сменный мастер «Уралвагонзавода».

По данным СМИ, в 2017 году он организовал итальянскую забастовку по причине снижения заработной платы. Кроме того, он отсудил у предприятия 200 тысяч рублей за то, что его незаконно отстранили от работы.